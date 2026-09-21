У "Яндекса" появилась собственная большая языковая модель "Ведомости": "Яндекс" разработал свою языковую модель Alice AI Foundation LLM

Москва21 сен Вести.Компания "Яндекс" представила собственную языковую модель Alice AI Foundation LLM, разработанную без привлечения иностранных технологий. Об этом представитель компании сообщил газете "Ведомости".

Новая модель позиционируется как полностью суверенная разработка, отмечается в статье.

"Яндекс" опубликовал параметры модели, которые позволяют разработчикам самостоятельно запускать и дообучать ее.

Благодаря открытой лицензии использование модели разрешено как в коммерческих, так и в исследовательских целях.

Модель Alice AI Foundation включает 80 миллиардов параметров, из которых активны три миллиарда. Она была обучена на 18 триллионах токенов.

В перспективе эта модель станет основой для создания рассуждающей системы и расширения функциональности голосового помощника "Алиса", говорится в материале.

Стоимость разработки не раскрывается, а оценки расходятся из-за различий в методиках подсчета затрат, отметили в материале.

Ранее доктор юридических наук, заведующий кафедрой Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Елена Галяшина в разговоре с ИС "Вести" оценила концепцию внедрения в судопроизводство искусственного интеллекта.