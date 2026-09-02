В "Яндексе" заявили, что "Алиса AI" не получает расширенного доступа к данным

"Яндекс" опроверг слухи о тотальном доступе "Алисы AI" к банковским данным В "Яндексе" заявили, что "Алиса AI" не получает расширенного доступа к данным

Москва2 сен Вести.Компания "Яндекс" официально опровергла появившиеся в СМИ сведения о том, что голосовой помощник "Алиса AI" может получить неограниченный доступ к данным пользователей, включая банковские приложения и другие сервисы с чувствительной информацией. Соответствующее заявление сделал руководитель группы безопасности "Алисы" и автономного транспорта "Яндекса" Борис Рютин в беседе с РБК.

По словам представителя компании, все возможности ассистента на мобильных устройствах строго ограничены механизмами безопасности операционных систем.

У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, к которым пользователь дал явное разрешение пояснил Рютин

Он также подчеркнул, что при выборе "Алисы AI" в качестве ассистента по умолчанию она не получает дополнительных прав по сравнению с зарубежными аналогами — ей становятся доступны лишь ее основные функции: ответы на запросы, генерация изображений, перевод, анализ фотографий, поиск информации, управление музыкой и устройствами умного дома, а также звонки при наличии разрешения.

В августе 2025 года компания была оштрафована на 10 тысяч рублей за невыполнение предписания о предоставлении ФСБ доступа к системе "Умный дом".