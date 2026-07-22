Москва22 июлВести.Роскомнадзор опроверг информацию о том, что ввел ограничения на доступ к нейросети DeepSeek в России после сообщений об утечке персональных данных пользователей.
Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступалиговорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС
Ранее сообщалось, что запросы российских пользователей DeepSeek попали в открытый доступ. Как выяснилось, Google проиндексировал публичные ссылки на чаты, которые пользователи создавали для передачи третьим лицам.