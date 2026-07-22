Роскомназдор опроверг сообщения об ограничении доступа к DeepSeek в России

Роскомнадзор не накладывал ограничения на доступ к DeepSeek Роскомназдор опроверг сообщения об ограничении доступа к DeepSeek в России

Москва22 июл Вести.Роскомнадзор опроверг информацию о том, что ввел ограничения на доступ к нейросети DeepSeek в России после сообщений об утечке персональных данных пользователей.

Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС

Ранее сообщалось, что запросы российских пользователей DeepSeek попали в открытый доступ. Как выяснилось, Google проиндексировал публичные ссылки на чаты, которые пользователи создавали для передачи третьим лицам.