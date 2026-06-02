Роскомнадзор опроверг блокировку сайта PyPI с пакетами для языка Python

Москва2 июн Вести.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не вводила ограничений на доступ к каталогу программного обеспечения Python Package Index (PyPI).

Ранее пользователи и разработчики сообщали о проблемах с доступом к сайту pypi.org, который используется для загрузки пакетов языка программирования Python.

1 июня примерно после полудня по московскому времени количество жалоб на работу репозитория PyPI значительно увеличилось. Сбои были зафиксированы в десятках регионов, включая Московскую область, Мордовию и Адыгею. По данным сервиса Detector404, за сутки о проблемах с доступом сообщили до 10 тысяч человек.

Роскомнадзор не ограничивает доступ к Python Package Index сообщил представитель регулятора газете "Ведомости"

В ведомстве добавили, что не наблюдают проблем с доступом к указанному ресурсу.

Информационная служба "Вести" убедилась в отсутствии в настоящее время проблем с доступом к pypi.org.

Система Python является ключевым инструментом в большинстве IT-разработок, включая машинное обучение, анализ данных, автоматизацию и проекты в области искусственного интеллекта.

В середине мая аналогичная ситуация произошла в случае с сервисом DeepSeek.