Москва20 нояВести.Пользователи в России сообщили о сбоях в работе умного дома "Яндекса", которым управляет голосовой помощник "Алиса AI", следует из данных мониторингового сервиса Downdetector.
По состоянию на 01.30 мск пятницы на этот портал в течение часа поступило около 1,9 тысячи жалоб. Пик обращений — 754 сообщения — пришелся на 01.15 по московскому времени, после чего количество жалоб стало постепенно снижаться.
Больше всего сигналов пришло из Москвы (9%), Санкт-Петербурга (9%), Ленинградской области (8%), Московской области (8%) и Самарской области (2%).
19 ноября компания "Яндекс" сообщила о восстановлении доступа к 99,55% данных, которые хранятся в облачном сервисе "Яндекс Диск".
Сбои в работе сервисов компании стали следствием серии ударов по дата-центрам компании в октябре. В результате были зафиксированы проблемы с доступом к ряду сервисов, включая Yandex Cloud. Работу ключевых сервисов компании восстановили к концу октября.