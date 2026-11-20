Пользователи столкнулись с неполадками в работе умного дома "Яндекса"

Сервис умного дома "Яндекса" временно работал с перебоями Пользователи столкнулись с неполадками в работе умного дома "Яндекса"

Москва20 ноя Вести.Пользователи в России сообщили о сбоях в работе умного дома "Яндекса", которым управляет голосовой помощник "Алиса AI", следует из данных мониторингового сервиса Downdetector.

По состоянию на 01.30 мск пятницы на этот портал в течение часа поступило около 1,9 тысячи жалоб. Пик обращений — 754 сообщения — пришелся на 01.15 по московскому времени, после чего количество жалоб стало постепенно снижаться.

Больше всего сигналов пришло из Москвы (9%), Санкт-Петербурга (9%), Ленинградской области (8%), Московской области (8%) и Самарской области (2%).

19 ноября компания "Яндекс" сообщила о восстановлении доступа к 99,55% данных, которые хранятся в облачном сервисе "Яндекс Диск".

Сбои в работе сервисов компании стали следствием серии ударов по дата-центрам компании в октябре. В результате были зафиксированы проблемы с доступом к ряду сервисов, включая Yandex Cloud. Работу ключевых сервисов компании восстановили к концу октября.