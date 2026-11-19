"Яндекс" восстановил доступ к 99,55% данных на "Диске" "Яндексу" осталось восстановить 0,45% файлов на "Диске"

Москва19 ноя Вести.Компания "Яндекс" сообщила о восстановлении доступа к 99,55% данных, хранящихся в облачном сервисе "Яндекс Диск". Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Инженерам "Яндекса" удалось увеличить долю доступных данных на "Яндекс Диске" до 99,55% говорится в сообщении

Отмечается, что специалисты возобновили работу всех основных функций сервиса. Пользователям вновь доступны автоматическая загрузка фотографий с мобильных устройств, скачивание файлов и папок в виде архивов, а также воспроизведение видеозаписей.

При этом восстановительные работы еще не завершены. В компании рассчитывают продолжить увеличение доли доступных пользовательских данных.

Сбои в работе сервисов "Яндекса" начались после серии ударов по дата-центрам компании в октябре. В результате возникли проблемы с доступом к ряду сервисов корпорации, включая Yandex Cloud. Восстановить работу ключевых сервисов компании удалось к концу октября.