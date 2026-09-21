Москва21 сен Вести.Параметры собственной большой языковой модели "Яндекса" Alice AI Foundation LLM позволят разработчикам самостоятельно запускать ее и дообучать, чтобы использовать в дальнейшем в своих продуктах. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор по развитию бренда машинного обучения "Яндекса" Петр Ермаков.

По его словам, на рынке открытых языковых моделей Alice AI Foundation LLM станет сильным игроком благодаря тому, что она запрограммирована для работы с русским языком, в нее загружены актуальные факты о России и даже знание современных мемов.

Мы выкладываем эту модель в открытый доступ, и те, у кого нет таких возможностей собрать данные, обучить модель и так далее, могут воспользоваться нашей наработкой. То есть, можно сказать, 99% разработки мы сделали, вам нужно уже дообучить, то есть дотренировать эту модель для того, чтобы она использовалась у вас в продукте рассказал Ермаков

Также он отметил, что в перспективе новая модель станет основой для создания рассуждающей системы и расширения функциональности голосового помощника "Алиса", что позволит ей выполнять агентные сценарии.

Все наработки, которые мы тестировали на этой модели и благодаря которым эта модель появилась, мы собираемся внедрить в единую рассуждающую модель, разработка которой сейчас происходит, и которая появится в "Алисе". И таким образом пользователь сможет использовать ее для каких-то агентских сценариев, когда нужно делать сложные и нетривиальные действия добавил Ермаков

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" представила собственную языковую модель Alice AI Foundation LLM, разработанную без привлечения иностранных технологий.