В Сеченовском Университете провели первую в Москве операцию сердца на роботе

В Сеченовском Университете впервые в Москве на роботе провели операцию на сердце В Сеченовском Университете провели первую в Москве операцию сердца на роботе

Москва17 сен Вести.Хирурги Сеченовского Университета впервые в Москве провели робот-ассистированную операцию по устранению дефекта межпредсердечной перегородки. Об этом ИС "Вести" рассказали в пресс-службе Унивеситета.

В Клинику сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета поступил пациент с врожденным пороком сердца. В детском возрасте ему удалось избежать операции, но недавно у него появились симптомы хронической сердечной недостаточности. Одышка и быстрая утомляемость мешали ему вести привычный образ жизни.

Кардиохирурги установили, что отверстие между правым и левым предсердием было довольно большое – 2,5-3 см, такого в норме быть не должно.

Из-за того, что у пациента был достаточно большой дефект, оперировать его эндоваскулярно не было возможности. Традиционная стернотомия означала бы долгую реабилитацию. Поэтому было решено применить роботическую систему Da Vinci, чтобы пациент быстро восстановился пояснил Роман Комаров, директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета

Через четыре прокола пациенту установили имплантат животного происхождения, с помощью которого был закрыт дефект. После операции у пациента остались только 4 небольших шва.

Роботическая хирургия сердца начала развиваться в Клинике сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета в 2024 году. Сейчас Сеченовский Университет - лидер по количеству и спектру кардиохирургических операций в России, подчеркнули в пресс-службе.