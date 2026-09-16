В Ульяновской области прошла первая операция замены клапана сердца через прокол

В Ульяновской области впервые заменили клапан сердца через прокол В Ульяновской области прошла первая операция замены клапана сердца через прокол

Москва16 сен Вести.В Ульяновской области прошла первая операция по замене клапана сердца через прокол в бедренной артерии. О прорыве в регионе сообщили в Минздраве Ульяновской области в MAX.

Отмечается, что операция стала одним из ключевых событий Всероссийского форума "Человекоцентричная медицина", приуроченного к 225-летию Ульяновской областной клинической больницы.

Операцию выполнил заведующий рентгенохирургическим отделением Межрегионального клинико-диагностического центра Казани Михаил Володюхин и эндоваскулярные хирурги УОКБ.

TAVI — современный метод замены клапана. В отличие от открытой операции, она выполняется без разреза грудной клетки, через прокол в бедренной артерии. Мы получили возможность увидеть все этапы процедуры, обсудить нюансы и получить практические знания приводятся слова заведующего отделением рентгенохирургических методов УОКБ Давида Саутиева

Во время операции, которую продемонстрировали на пленарном заседании форума, Володюхин комментировал все этапы вмешательства.

Подчеркивается, что полученные знания и навыки станут основой для дальнейшего развития эндоваскулярной хирургии в регионе.

После успешной операции пациентка готовится к выписке.