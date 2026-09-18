Мэр Казани: в зоопарке созданы все условия для размещения жирафов из Намибии Казанские специалисты прошли подготовку на ферме в Намибии для работы с жирафами

Москва18 сен Вести.Жирафятник - павильон для размещения жирафов в зоопарке - в Казани оборудован всем необходимым для размещения животных, прибывших из Намибии. Специалисты зооботсада прошли подготовку на ферме в Африке, чтобы работать с жирафами, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин в интервью ИС "Вести".

Восемь жирафов из Намибии благополучно добрались до Казанского зооботсада. Из Африки их доставили на транспортном самолете, дорога с двумя пересадками заняла более 24 часов.

Жирофятник у нас оборудован по последнему слову техники и требованиям, самые комфортные условия, включая зимнее содержание, поэтому у нас им у нас будет точно комфортно. И мы подготовили специалистов, выучили их. Наши специалисты поработали в Намибии на ферме, поэтому мы готовы сказал мэр

Последний раз в Россию жирафов самолетами доставляли 19 лет назад. Чтобы привезти их, понадобилось несколько лет работы и согласований с федеральными ведомствами. Казань станет третьим зоопарком в мире после Объединенных Арабских Эмиратов и Египта, где поселятся очень редкие ангольские жирафы из Намибии. По оценкам, в дикой природе осталось около 13 тысяч особей.