Москва18 сенВести.Жирафы из Намибии летели до Казани более 24 часов с пересадками, рассказал мэр города Ильсур Метшин в интервью ИС "Вести".
Восемь жирафов из Намибии благополучно добрались до Казани и уже прибыли в зоосад.
Как говорят, целая войсковая операция. Более 24 часов новые казанские жители зоопарка летели к нам из Намибии. Это тот случай, когда говорят про городскую дипломатию. Мы с нашими коллегами очень серьезно поработали, они к нам прилетели с двумя пересадкамисообщил глава города
Животные - детородного возраста. Как отметил Метшин, Казанский зоосад стал единственным зоопарком в России, где поселились жирафы, способные давать потомство.
Впереди у жирафов адаптация, карантинные процедуры и новый рацион питания; через месяц животных покажут посетителям зоопарка.