Мэр Казани: жирафы из Намибии добирались более 24 часов с двумя пересадками

Мэр Казани рассказал, как доставляли жирафов из Африки Мэр Казани: жирафы из Намибии добирались более 24 часов с двумя пересадками

Москва18 сен Вести.Жирафы из Намибии летели до Казани более 24 часов с пересадками, рассказал мэр города Ильсур Метшин в интервью ИС "Вести".

Восемь жирафов из Намибии благополучно добрались до Казани и уже прибыли в зоосад.

Как говорят, целая войсковая операция. Более 24 часов новые казанские жители зоопарка летели к нам из Намибии. Это тот случай, когда говорят про городскую дипломатию. Мы с нашими коллегами очень серьезно поработали, они к нам прилетели с двумя пересадками сообщил глава города

Животные - детородного возраста. Как отметил Метшин, Казанский зоосад стал единственным зоопарком в России, где поселились жирафы, способные давать потомство.

Впереди у жирафов адаптация, карантинные процедуры и новый рацион питания; через месяц животных покажут посетителям зоопарка.