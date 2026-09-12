Минсельхоз второй год ведет переговоры с представителями ЮАР о ввозе жирафа в РФ Лут сообщила о переговорах с представителями ЮАР о ввозе жирафов для зоопарков

Москва12 сен Вести.Министерство сельского хозяйства РФ второй год ведет переговоры с представителями ЮАР о ввозе жирафов на территории России для местных зоопарков. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила глава ведомства Оксана Лут.

Министр напомнила, что ввоз жирафов в Россию запрещен с 2012 года из-за эпидемии ящура в Южно-Африканской Республике. Лут договорилась с представителями ЮАР и российскими контролирующими органами найти жирафа, отправить его на карантин для вакцинации, а затем переправить в Россию.

У нас несколько было обращений уже давно от зоопарков, что нужно обеспечить поставку жирафов на территорию страны, то есть жирафы умирают, а наши дети видят жирафов только… в мультиках. В зоопарк скоро придут, и жирафов там не будет – это вообще не смешно… Бегаем уже второй год за представителями ЮАР, чтобы они нам дали хоть одного жирафа, чтобы мы его как-то проверили и привезли счастливо в страну рассказала Лут на полях саммита БРИКС в Индии

Сегодня в столице Индии Нью-Дели стартует 18-й саммит БРИКС, который продлится в течение двух дней. Лидеры стран – участниц объединения проведут закрытое заседание на тему "Инклюзивное глобальное управление и укрепление многосторонности" и посетят ужин от имени премьер-министра Индии. Центральная открытая сессия будет посвящена устойчивости, инновациям, сотрудничеству и устойчивому развитию. Итогом встречи должна стать Нью-Делийская декларация.