Москва14 сенВести.В Казанский зооботсад приедут жирафы из Африки, говорится в сообщении на сайте мэра города Ильсура Метшина.
Подчеркивается, что подготовка к их перевозке заняла несколько лет, потребовав согласований с федеральными ведомствами и международными организациями.
Мы наконец-то находимся на финишной прямой по доставке жирафов в Казанский зоопарк. Это действительно большая работа и сегодня мы ждем этих красивых, необычных животныхговорится в публикации
Детали мэр Казани уточнять не стал, отметив, что это очень сложная логистика с несколькими пересадками и авиасообщением.
Метшин выразил уверенность в том, что как только жирафы появятся в зоопарке Казани, его посещаемость значительно возрастет.