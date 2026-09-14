В зоопарк Казани доставят жирафов, которых ждали несколько лет

Казанский зоопарк ждет жирафов из Африки В зоопарк Казани доставят жирафов, которых ждали несколько лет

Москва14 сен Вести.В Казанский зооботсад приедут жирафы из Африки, говорится в сообщении на сайте мэра города Ильсура Метшина.

Подчеркивается, что подготовка к их перевозке заняла несколько лет, потребовав согласований с федеральными ведомствами и международными организациями.

Мы наконец-то находимся на финишной прямой по доставке жирафов в Казанский зоопарк. Это действительно большая работа и сегодня мы ждем этих красивых, необычных животных говорится в публикации

Детали мэр Казани уточнять не стал, отметив, что это очень сложная логистика с несколькими пересадками и авиасообщением.

Метшин выразил уверенность в том, что как только жирафы появятся в зоопарке Казани, его посещаемость значительно возрастет.