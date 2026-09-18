Мэр Метшин: в Казани с удовольствием будут ждать потомство прибывших жирафов

Мэр Казани: с удовольствием будем ждать потомство прибывших из Намибии жирафов Мэр Метшин: в Казани с удовольствием будут ждать потомство прибывших жирафов

Москва18 сен Вести.Казанский зооботанический сад стал единственный зоопарком в России, который располагает жирафами, способными давать потомство, рассказал мэр города Ильсур Метшин в интервью ИС "Вести".

Восемь жирафов из Намибии благополучно добрались до Казанского зооботсада. Из Африки их доставили на транспортном самолете. Группу из трех самцов и пяти самок в аэропорту встретил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ни один российский зоопарк не располагает жирафами, которые могут давать потомство. Поэтому Казань становится центром для жирафов, и мы с удовольствием будем принимать новые потомства, и, надеюсь, делиться с нашими друзьями по стране отметил глава города

Впереди у жирафов адаптация, карантинные процедуры и новый рацион питания, через месяц животных покажут посетителям зоопарка.

Последний раз в Россию самых узнаваемых млекопитающих африканской саванны самолетами доставляли 19 лет назад. Чтобы привезти их, понадобилось несколько лет работы и согласований с федеральными ведомствами. Казань станет третьим зоопарком в мире после Объединенных Арабских Эмиратов и Египта, где поселятся очень редкие ангольские жирафы из Намибии. По оценкам, в дикой природе осталось около 13 тысяч особей.