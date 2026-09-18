Москва18 сенВести.Восемь жирафов из Намибии благополучно добрались до Казанского зооботсада. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в Telegram-канале.
Группу из трех самцов и пяти самок в аэропорту встретил мэр Казани Ильсур Метшин.
Желаем им поскорее освоиться на новом местесказано в публикации
Специалисты зооботсада попросили жителей города проявить немного терпения и дать малышам привыкнуть к новым звукам и запахам.
После адаптации специалисты обещали сообщить, когда жирафы будут готовы к первому знакомству с посетителями.