Из Казани в Сухум вылетел первый регулярный рейс

Первый регулярный авиарейс впервые связал Казань и Абхазию Из Казани в Сухум вылетел первый регулярный рейс

Москва19 июл Вести.Между Казанью и Сухумом впервые установлено авиасообщение. В воскресенье, 19 июля, из столицы Татарстана в столицу Абхазии вылетел первый прямой рейс, сообщает Минтранс России.

Два города связаны рейсом авиакомпании Nordwind. На исторически первом борту данного маршрута полетело 210 пассажиров.

Из аэропорта Казани в Абхазию отправился первый регулярный рейс. … Полеты будут выполняться на Airbus A321 два раза в неделю написано в канале министерства

Уточняется, что осуществляться они будут по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит 3,5 часа.