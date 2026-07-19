Москва19 июлВести.Между Казанью и Сухумом впервые установлено авиасообщение. В воскресенье, 19 июля, из столицы Татарстана в столицу Абхазии вылетел первый прямой рейс, сообщает Минтранс России.
Два города связаны рейсом авиакомпании Nordwind. На исторически первом борту данного маршрута полетело 210 пассажиров.
Из аэропорта Казани в Абхазию отправился первый регулярный рейс. … Полеты будут выполняться на Airbus A321 два раза в неделюнаписано в канале министерства
Уточняется, что осуществляться они будут по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит 3,5 часа.