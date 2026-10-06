Москва6 окт Вести.В американском парке "Кратер алмазов" обнаружен желтый алмаз весом 6,03 карата. Об этом сообщает People.

В публикации говорится, что алмаз нашел посетитель парка по имени Джек Пиэрадин. По его рассказу, он вытащил его из грязи, обратив внимание симметричность и округлость камня.

Лично я никогда не искал ничего подобного - мне просто нравится сам процесс. Я совсем не ожидал найти такой алмаз. Удивительно, что он мне попался! сказал Пиэрадин

Мужчина назвал находку "Американской мечтой". По мнению оценщиков, такой алмаз могут пробрести за 250 тысяч долларов.

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