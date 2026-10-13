В Бурятии обнаружили камень, который якобы заряжает телефоны На экотропе "Плато Тапхар" в Бурятии нашли камень, подзаряжающий гаджеты

Москва13 окт Вести.На экотропе "Плато Тапхар" в Иволгинском районе Бурятии обнаружили валун, который, по рассказам, способен подзаряжать мобильные телефоны. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии, ссылаясь на руководителя управления культуры и туризма районной администрации Ольгу Лыктыпову.

Когда по работе приезжала сюда, положила телефон, смотрю, зарядка показывается. Я думаю, что-то с телефоном не то. Отошла, зарядка ушла. Я снова кладу на камень, зарядка идет рассказала Ольга Лыктыпова

Позже Лыктыпова продемонстрировала валун туристам из Японии - они тоже проверили свои телефоны и зафиксировали такой же результат.

Одно из вероятных объяснений - влияние электромагнитного поля, которое может быть связано, к примеру, с геологическими характеристиками территории. Источником могут выступать подземная река, тектонический разлом или рудные залежи. В подобном месте камень действует как концентратор поля, но это вовсе не значит, что гаджет на самом деле получает заряд.

11 октября в Бурятии торжественно открыли экотропу "Плато Тапхар" длиной 4,5 километра. Прогулка по ней занимает примерно полтора-два часа. Вдоль маршрута разместили скульптуры 12 сакральных животных восточного календаря, созданные Даши Намдаковым.

На церемонии открытия глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что во время строительства тропы велись археологические исследования: в этом месте хранятся памятники тысячелетней истории. По его словам, маршрут ценен не только как туристический объект, но и как территория с особым историческим и культурным значением.