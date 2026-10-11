В Бурятии открыли экотропу "Плато Тапхар" Экотропу "Плато Тапхар" с 12 скульптурами открыли в Бурятии

Москва11 окт Вести.В Бурятии открыли экотропу "Плато Тапхар" с 12 скульптурами, созданными художником Даши Намдаковым. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов.

Сегодня мы официально открыли экотропу на нашем историческом месте — "Плато Тапхар"… Благодарю нашего знаменитого скульптора с мировым именем, художника Даши Намдакова, за то, что он вложил душу, свой талант, свое искусство в создание этой тропы написал руководитель региона в мессенджере МАХ

По его словам, речь идет не только о туристическом объекте, но и месте, имеющем по-настоящему сакральный смысл, где каждый может получить заряд энергии.

Также Цыденов поблагодарил полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, отметив, что этот проект – его личная инициатива.