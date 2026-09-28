Стивен Сигал: Байкал - одно из моих любимых мест в России

Стивен Сигал назвал Байкал одним из своих любимых мест Стивен Сигал: Байкал - одно из моих любимых мест в России

Москва28 сен Вести.Голливудский актер Стивен Сигал назвал Байкал одним из своих любимых мест в России и одним из самых красивых мест на планете, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии.

Стивен Сигал прилетел в Бурятию на отдых и планировал посетить достопримечательности Курумканского района республики, в том числе знаменитые Аллинские термальные источники.

Я бы хотел всем порекомендовать посетить Байкал. Одно из моих любимых мест в России сказал Сигал на видео, предоставленном пресс-службой

Также актер посетил центр российского буддизма - Иволгинский дацан, где располагается резиденция главы буддистов РФ XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева.