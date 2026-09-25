Стивен Сигал приехал в Бурятию и побывал в центре российского буддизма Голливудский актер Сигал посетил Иволгинский дацан — духовную столицу буддизма

Москва25 сен Вести.Духовный центр российского буддизма — Иволгинский дацан посетил голливудский актер Стивен Сигал. Об этом сообщил глава буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев.

Приняли Стивана Сигала. Знаменитый актер и римпоче по линии нигмапы, с 2019 года живет в России отметил Аюшеев в своем Telegram-канале

24 сентября американский актер прилетел в Бурятию. Здесь он планирует осмотреть достопримечательности Курумканского района и посетить знаменитые Аллинские термальные источники.

Это уже вторая поездка звездного гостя в республику. Впервые Стивен Сигал побывал здесь в 2020 году. Тогда он познакомился с местной культурой и выпустил мальков омуля в Байкал.