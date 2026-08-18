Москва18 авг Вести.Международный буддийский форум преображает регионы, в которых он проводится, отметил в беседе с ИС "Вести" глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Глава региона посетил Международный буддийский форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" в Туве. В прошлом году мероприятие провели в Элисте.

Важный смысл проведения международных буддийских форумов в том, что преображаются регионы. Мы это видели и в Бурятии, и в Калмыкии, и здесь, в Туве. Тува прекрасно подготовилась, Кызыл — замечательный город, его жители очень гостеприимны рассказал Хасиков

Он также отметил, что подобные форумы укрепляют авторитет России.

Россия — многоконфессиональная страна, и в этом ее сила. Обратите внимание, очень много иностранных гостей прибыли… Это говорит о том, что у России огромное количество друзей. В рамках этих форумов мы затрагиваем все самые важные, актуальные темы сегодняшнего дня, учимся жить в гармонии с миром и с самими собой добавил глава Калмыкии

В столице Тувы стартовала деловая программа форума. Он собрал известных религиозных деятелей и ученых, дипломатов и экспертов из нескольких десятков стран. В своем приветствии участникам президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что форум станет надежной основой для укрепления дружбы, доверия и взаимопонимания между народами Евразии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов также присутствовал на форуме в Туве. По его словам, форум создает платформу для общения не только между регионами России, где исповедуют буддизм, но и странами, где буддизм является традиционной религией.