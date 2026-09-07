Хасиков отметил проделанную за 4 года ФКР работу по популяризации кикбоксинга

Хасиков: ФКР за 4 года проделала большую работу для популяризации кикбоксинга Хасиков отметил проделанную за 4 года ФКР работу по популяризации кикбоксинга

Москва7 сен Вести.Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков после переизбрания председателем Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России отметил проделанную работу по популяризации этого вида спорта. Подробности он рассказал ИС "Вести".

Глава ФКР заявил, что для освещения кикбоксинга ведется тесная работа с медиа. Это, в свою очередь, привело к устойчивому росту спорта и числа занимающихся им – более 150 000 человек.

Мы за последние четыре года проделали достаточно большую работу, чтобы популяризировать кикбоксинг, тесно работая как раз-таки с медиа заявил он

Хасиков отметил увеличение количества турниров по кикбоксингу. Также ведется процесс создания новых школ и улучшение подготовки специалистов. В том числе тренеров.

А сейчас впереди новый этап. ... Меня переизбрали на новые 4 года в качестве председателя Высшего наблюдательного совета. Для меня это большая ответственность. И я сделаю все для того, чтобы мы вместе эффективно решили все задачи, которые перед нами стоят заключил он

Седьмого сентября в Элисте прошла отчетно-выборная конференция ФКР. В ней приняли участие 79 делегатов из более чем 70 региональных организаций. Они поддержали кандидатуру Хасикова при избрании на новый срок.