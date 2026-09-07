Москва7 сен Вести.Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков переизбран председателем Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР), передает ИС "Вести".

Решение принято большинством голосов на отчетно-выборной конференции ФКР, которая проходит 7-8 сентября в Элисте.

Федерация кикбоксинга России была образована в ноябре 1991 года в Свердловске со штаб-квартирой в Челябинске. Позднее, в апреле 1996 года, Федерация со штаб-квартирой переехала в Москву.

Бату Хасиков является председателем организации с 21 мая 2021 года. С 2017 по 2021 гг. ее возглавлял Вадим Владимирович Украинцев.