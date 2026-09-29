Глава Бурятии Цыденов ушел в отпуск после операции по удалению желчного пузыря

Глава Бурятии Цыденов взял отпуск до 10 октября после удаления желчного пузыря Глава Бурятии Цыденов ушел в отпуск после операции по удалению желчного пузыря

Москва29 сен Вести.Глава Бурятии Алексей Цыденов решил уйти в отпуск до 10 октября после перенесенной операции по удалению желчного пузыря. Об этом он написал в своем канале в MAX.

Операцию провели 29 сентября врачи Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Улан-Удэ.

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Он сообщил, что не случайно решил оперироваться на родине. По словам Цыденова, местные врачи – профессионалы, которые могут не только провести лапароскопическую операцию, но и уже "доросли" до трансплантации органов.

В планах главы Бурятии - открытие туристической тропы в Иволгинском районе 11 октября. С этого дня Цыденов собирается возобновить работу.