Москва24 июл Вести.Павел Зарубин в своем канале MAX рассказал, что прервал свой отпуск из-за визита президента России Владимира Путина в Иркутск, сообщает ИС "Вести".

Он поделился, что выбрал для своего отдыха Иркутскую область, где посетил озеро Байкал.

Вы, наверное, заметили, что в последние пару недель я не делаю своих репортажей. Потому что уехал отдохнуть. И как раз поэтому приехал в Иркутскую область. Побывал на Байкале и были еще планы. И вдруг становится известно: в Иркутск летит президент России. Ну и какой же тут отдых? Конечно, я не мог подвести наших зрителей написал Зарубин

В Иркутске журналист взял интервью у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – обсуждались встреча Лаврова и Рубио на Филиппинах и оскорбительные высказывания нового главкома Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого о России и жителях Донбасса.