Президент Филиппин удивил Путина историей о филиппинских туристах в Иркутске Президент Филиппин рассказал, как Путина удивила история с туристами в Иркутске

Москва20 июн Вести.Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в интервью телеканалу RT рассказал, как смог удивить президента России Владимира Путина историей о филиппинских туристах в Иркутске.

Маркос-младший отметил, что в разговоре с российским лидером он рассказал о посещении филиппинцами Иркутска. По его словам, Путин был поражен, что филиппинцы предпочли для поездки именно Иркутск, не боясь сильного холода в городе.

А я ответил: "Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом? Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий сказал лидер Филиппин

Маркос-младший добавил, что после расширения авиасообщения между странами в РФ будет приезжать больше туристов из его страны.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" рассказал, что власти Филиппин заинтересованы в строительстве российской плавучей АЭС на своей территории. По мнению Лихачева, перед сотрудничеством между странами в области ядерной энергии следует наладить межправительственное взаимодействие.