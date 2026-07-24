Москва24 июл Вести.Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин объявит об отставке 24 июля, задолго до истечения срока полномочий в 2028 году.

76-летний политик покидает пост по состоянию здоровья, заявил его пресс-секретарь Сарвар Алам агентству Bloomberg.

Из-за болезни он больше не может выполнять свои обязанности. Ему необходимо лечение и отдых сообщил Алам

Ранее агентство Reuters сообщило, что бывшая премьер-министр Шейх Хасина намерена вернуться в Бангладеш в декабре, спустя два года после свержения в 2024 году в ходе массовых протестов и беспорядков. На родине ей грозит смертная казнь.