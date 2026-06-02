Гендиректор "Факела" Асхабадзе покидает свой пост спустя 7 лет Генеральный директор ФК "Факел" Асхабадзе оставит свою должность

Москва2 июн Вести.Генеральный директор ФК "Факел" Роман Асхабадзе объявил о своем решении покинуть пост. Его заявление опубликовано пресс-службой воронежского клуба.

Он отметил, что решение стало его инициативой.

Сегодня я обратился к председателю Совета по содействию в развитии АФК "Факел" Павлу Гусеву с просьбой не рассматривать возможность продления моего контракта с клубом написано в обращении функционера

Договор сторон истекает 15 июня.

Как подчеркивает Асхабадзе, решение принято им по семейным и личным обстоятельствам. Он покидает клуб после 7 лет работы.