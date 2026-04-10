Москва10 апр Вести.Итальянский модный дом Dolce & Gabbana официально подтвердил информацию об уходе Стефано Габбаны, одного из основателей бренда, с должности председателя правления.

В заявление на сайте компании подчеркивается, что данное решение никак не повлияет на творческую деятельность дизайнера.

В рамках естественной эволюции своей организационной структуры и системы управления группа Dolce & Gabbana подтверждает, что Стефано Габбана подал в отставку с 1 января 2026 года сообщила компания

Габбана покидает посты в Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl и Dolce & Gabbana Srl.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, он также рассматривает вариант продать свою долю (около 40%) в компании.

Ранее об отставке Габбаны сообщил Bloomberg. По его данным, новым председателем правления еще в январе стал Альфонсо Дольче, генеральный директор модного дома и брат сооснователя Доменико Дольче.

Bloomberg также связал кадровые перестановки с трудным положением компании на фоне спада в люксовом секторе, усугубленного неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке.