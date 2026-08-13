"Лукойл" помог народу ханты построить стойбище с электричеством и водой "Лукойл" построил в Когалыме этнодеревню с коммунальной инфраструктурой

Москва13 авг Вести.Народ ханты получил стойбище в черте города Когалым с электричеством и водой благодаря компании "Лукойл". Об этом ИС "Вести" рассказала жительница ХМАО-Югры Людмила Коршункова.

Расположение этнодеревни удобно не только хантам, но и туристам, которые интересуются этнотуризмом и хотят больше узнать о жизни малых народов.

По словам представительницы народа ханты, сначала туристов принимали в лесу, так как у народа есть олени и свое хозяйство. Однако это создавало трудности из-за необходимости преодолевать довольно большое расстояние.

Далеко ехать – 85 километров. Не каждый может доехать, и у нас тоже возможности транспорта нет, чтобы людей возить. Вот решили тут. Администрация и "Лукойл", точнее, предложили, чтобы вблизи, в черте города построить стойбище. "Лукойл" участвовал – они нам помогли с электричеством, со скважиной, воду провели сообщила Коршункова

Как рассказала Людмила, новое стойбище находится между двух рек, и такое расположение придает силы коренному населению. Туристы же могут ощутить эту силу после специального обряда очищения, в котором используют кору пихты или чайный гриб.

Сообщается, что туристам интересны не только подобные обряды, но и национальные игры, а также культура народа ханты в целом.