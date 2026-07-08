"Курорт Архыз" откроет горы для тех, кому раньше подняться было непросто Добровольский раскрыл, каким станет "Курорт Архыз" в новом сезоне

Москва8 июл Вести.На "Курорте Архыз" обустроили всю территорию для людей с ограниченными возможностями. Как рассказал ИС "Вести" замгендиректора Александр Добровольский, специальные пандусы у касс и канаток позволят каждому гостю без усилий насладиться природой региона.

По его словам, в следующем зимнем сезоне также будет улучшен детский склон с траволатором в комплексе "Лунная поляна".

Мы будем продолжать развивать центр адаптивного туризма, предоставлять бесплатное оборудование в следующем зимнем сезоне, предоставлять всем лучших инструкторов, обученных для проведения занятий с особенными детишками, будем улучшать наш склон детский с траволатором, который расположен на "Лунной поляне" … Мы обустроили всю нашу территорию, особенно наши самые основные узлы – это центральные кассы у административного центра, посадка на канатную дорогу и на севере, и на юге - специальными пандусами для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли спокойно, без каких-то сложностей и усилий подняться на канатные дороги и насладиться видами, красотой и всей природой данного региона отметил Добровольский

Ранее сообщалось, что курортный сезон в Сочи не оправдал ожиданий. Вместо ажиотажа - тревожные сигналы от представителей туристического бизнеса.