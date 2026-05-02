К курортному сезону Туапсе успеют привести в порядок Глава муниципального штаба: к курортному сезону Туапсе приведут в порядок

Москва2 мая Вести.Власти Туапсе к курортному сезону успеют привести город в порядок, при необходимости им помогут жители. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" руководитель муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ Туапсинского округа Карен Гаспарян.

По его словам, в курортный сезон город планирует войти в обычном режиме.

Мы стопроцентно - я сейчас не как руководитель штаба, как житель города могу сказать, что все жители города понимают, что к курортному сезону все это, конечно, властями успеет сделаться, курортный сезон будет. Поэтому мы все вместе проведем небольшой такой субботник, к примеру, наведем порядок в нашем городе. И к курортному сезону - спокойно в него войдем, отработаем, и все сказал Гаспарян

На вопрос о необходимой гуманитарной помощи руководитель штаба отметил потребность в средствах индивидуальной защиты (СИЗ).

По гуманитарной помощи - сейчас у нас СИЗы, потому что очень большое количество расходов у ребят на пляже. Также мы собираем моющие средства, потому что впоследствии мы все равно будем отмывать город и будем готовиться к курортному сезону сказал Гаспарян

Также Гаспарян сообщил, что дефицита волонтеров в Туапсе нет.