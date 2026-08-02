Жителям Крыма, оставшимся без света, помогают с расселением в отелях Населению Крыма помогают найти отель на период отсутствия электричества

Москва2 авг Вести.Жителям Ялты, чьи дома остались без света, было предложено расположиться в отелях за символическую плату. Об этом ИС "Вести" рассказала директор по связям с общественностью отеля Анастасия Бенда.

Для того, чтобы наши местные жители могли воспользоваться светом, интернетом, принять горячий душ, связаться с близкими и немножечко переключиться от текущих бытовых сложностей рассказала Бенда

О сложной ситуации на полуострове заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Сейчас у нас ЧС введено и на Южном берегу Крыма, где уже девять суток, девять-десять суток нету света. Сложная ситуация на Керченском полуострове рассказала Курлаева

Ранее руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал слова Владимира Зеленского о полуострове лишенными смысла. Глава киевского режима заявил, что Крым якобы является украинской территорией.