"Лукойл" раз в год снабжает бензином коренной народ Сибири "Лукойл" регулярно помогает коренному народу ханты бензином и техникой

Москва13 авг Вести.Малый коренной народ ханты в Когалыме периодически получает от бизнеса помощь техникой и горюче-смазочными материалами. Об этом ИС "Вести" сообщил начальник отдела по работе с коренным населением ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Александр Истомин.

Сегодня между "Лукойлом" и коренными жителями заключены свыше 350 экономических соглашений. Они включают в себя в том числе и материальную помощь.

Раз в 10 лет мы выдаем лодки под мотор и раз в 6 лет мы выдаем лодочные моторы к этой же лодке. Квартальные выплаты выплачиваем на всю семью, раз в год же выдаем ГСМ в виде бензина пояснил Истомин

Также представитель компании сообщил, что Лукойл выстраивает производственную деятельность, чтобы не нарушать традиционный образ жизни коренного народа, а обязательства по соблюдению его прав закреплены в соглашениях.