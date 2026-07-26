"Люди стали дружнее": как в Крыму бизнесмены помогают друг другу с топливом В Крыму крупные предприятия делятся топливом с малым бизнесом

Москва26 июл Вести.В Крыму в непростых условиях дефицита топлива и ограничений электроэнергии крупные предприятия помогают малым. Коммерческий директор сельхозкооператива "Правда" Асатур Авакян в интервью ИС "Вести" рассказал, что отдал часть дизельного топлива мелким фермерам.

Минсельхоз выделили нам дизельное топливо, решил поделиться с мелкими фермерами. Мы по чуть-чуть давали им. Наоборот, люди стали дружнее, друг друга понимают, друг другу помогают. Мы победим. Все у нас будет хорошо поделился предприниматель

Ранее крымские бизнесмены рассказали, что ищут выход из трудных ситуаций, придумывают способы возобновить работу в условиях выключений электричества и верят, что после кризиса их бизнес будет процветать еще больше.

Помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева отметила, что власти полуострова оказывают беспрецедентную помощь бизнесу с топливом и электроэнергией.