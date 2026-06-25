В Крыму сообщили, что 70% предпринимателей заправляют топливом в регионе

Власти Крыма сообщили, что 70% от всей торговой отрасли заправляют в регионе В Крыму сообщили, что 70% предпринимателей заправляют топливом в регионе

Москва25 июн Вести.В Крыму топливо получают порядка 60-70% предпринимателей в области торговли. Об этом ИС "Вести" рассказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.

Ситуация с топливом управляется министром в ручном режиме. Он отметил, что есть общий чат – там предприниматели сообщают, какой товар нужно срочно доставить.

Мы отвечаем каждому, на какой АЗС можно будет заправиться. На сегодняшний день заправляем порядка 60—70% от всей отрасли торговли Республики Крым сказал Агаджанян

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, а необходимые лекарства есть в наличии.