Москва25 июнВести.В Крыму топливо получают порядка 60-70% предпринимателей в области торговли. Об этом ИС "Вести" рассказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.
Ситуация с топливом управляется министром в ручном режиме. Он отметил, что есть общий чат – там предприниматели сообщают, какой товар нужно срочно доставить.
Мы отвечаем каждому, на какой АЗС можно будет заправиться. На сегодняшний день заправляем порядка 60—70% от всей отрасли торговли Республики Крымсказал Агаджанян
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, а необходимые лекарства есть в наличии.