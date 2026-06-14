"Убедительные беседы" со спекулянтами помогли не допустить роста цен в Крыму

Агаджанян: "убедительные беседы" помогли крымскому бизнесу не завышать цены "Убедительные беседы" со спекулянтами помогли не допустить роста цен в Крыму

Москва14 июн Вести.В Крыму из-за атак Вооруженных сил Украины на трассу "Новороссия" возникли риски с поставками продуктов. Министр промышленности республики Анушаван Агаджанян рассказал изданию РБК, как удалось не допустить дефицита и резкого роста цен.

По словам министра, в первую очередь топливом обеспечили 40-50 крупных компаний-дистрибьюторов, которые доставляют в магазины социально значимые товары: яйца, муку, сахар, соль, гречку. Затем подключили остальных. Всего в Крыму продукты доставляют более 1 100 машин, еще 50–60 - возят товары в аптеки.

Для координации создали специальные чаты с участием министра и ответственных чиновников. Компании присылали туда данные о машинах и необходимом объеме топлива, власти передавали заявки в ручном режиме на заправки. Это позволило избежать сбоев с доставкой продуктов.

В первые дни люди скупали отдельные товары – например, палету сахара разбирали за полчаса. Власти рассматривали вариант ввести лимиты на продажу в одни руки, но отказались от этой идеи, чтобы не провоцировать еще больший ажиотаж. По словам министра, запасов в регионе достаточно.

Цены минпромторг отслеживал отдельно. В нескольких сельских магазинах обнаружили завышение - сахар продавали по 120 рублей при закупочной цене 70 рублей. С такими предпринимателями провели "разъяснительные беседы", которые, как отметил Агаджанян, оказались "убедительными".

В отдельных случаях возникали вопросы к магазинам в некоторых сельских поселениях, например, если предприниматель выставляет килограмм сахара за 120 руб., тогда как поставляют ему его за 70 руб. С такими магазинами проводили "разъяснительные беседы" и это было "убедительно цитирует Анушавана Агаджаняна РБК

Ущерб бизнесу пока не подсчитывали, это сделают позже, после стабилизации ситуации.

С середины мая Вооруженные силы Украины усилили удары по трассе "Новороссия". В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 - не более 20 литров в сутки на машину. Нормализация ожидается в течение 30 дней, подчеркнул глава республики Сергей Аксенов.