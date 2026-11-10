Загадочную аномалию обнаружили ученые на Байкале SHOT: на Байкале обнаружили загадочную аномалию

Москва10 ноя Вести.Странную зону протяженностью около 400 метров нашли на севере острова Ольхон на Байкале, пишет SHOT.

По сведениям издания, там у ученых начали отказывать компасы. Кроме того, в одной из точек приборы показали почти 81 тысячу нанотесл. И это при том, что магнитное поле Земли обычно составляет 25–65 тысяч нанотесл.

Кроме того, под землей, на глубине 5–6 метров, приборы обнаружили куполообразные объекты, два искусственных оврага и старую кирку.

На Байкале обнаружили загадочную аномалию, которая выводит из строя компасы говорится в публикации

По мнению ученых, здесь или плавили железо, или были залежи железной руды. Они планируют продолжить исследования загадочной аномалии.

Для людей и окружающей среды, по предварительным данным, это место опасности не представляет.