Москва27 сен Вести.На планете может появиться новый океан. К такому выводу пришла международная группа геологов. Свое исследование они опубликовали в журнале Nature ("Природа"). По данным исследователей, на севере Кении у озера Туркана земная кора истончилась до 13 километров. Это ключевой этап начала возможного разделения Африки океаном.

Земная кора рифта Туркана в Кении, являющегося частью Восточно-Африканской рифтовой системы, растягивается, подтвердил РБК заместитель директора Института физики Земли РАН по научной работе, доктор геолого-минералогических наук, профессор Роман Веселовский. По его словам, толщина коры у краев рифта превышает 35 километров, а в центре она сократилась до 12,7 километра.

Для континентальной коры это очень мало отмечает Веселовский

Растяжение сосредоточено в сравнительно узкой зоне, этот этап геологи называют "шейкообразным утончением", к нему рифт Туркана перешел около 4 миллионов лет тому назад. Туркан – это целая серия разломов, для которых средняя скорость растяжения составляет примерно 1,2 и 0,55 миллиметра в год.

Современным примером континентального рифта является район озера Байкал, добавляет доцент кафедры геофизики СПбГУ Александр Буторин.

Постепенно плита будет утончаться, и в конечном итоге на месте рифта возникнет новый океан поясняет он

Определить точную дату образования океана ученые пока не могут. Здесь речь идет о геологическом масштабе времени – миллионах лет.

Здесь важно не воспринимать происходящее как внезапный раскол Африки. Речь идет о длительном геологическом процессе растяжения континентальной коры добавляет Веселовский

Но никаких гарантий нет. В геологической истории известны неудавшиеся рифты — так называют зоны растяжения, которые не дошли до стадии формирования океана. Достигнутая Турканой стадия истончения сама по себе еще не означает, что океан в ы центре Африки обязательно появится.

Ранее в Кении, на территории которой находится вторая по высоте гора континента Килиманджаро, археологи обнаружили кладбище, которое поразило ученых количеством тел усопших. Исследователей заинтересовал факт, что древнейшее захоронение, судя по всему, было создано членами сообщества, в котором практически не наблюдалось социального неравенства.