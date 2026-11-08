Москва8 ноя Вести.Археологи обнаружили подземный комплекс на месте древнеегипетского города Буто, сообщило издание The Independent.

Ученые установили, что населенный пункт несколько раз разрушался и отстраивался заново, из-за чего на его месте сформировалось несколько культурных слоев. Самые древние участки Буто были погребены под более поздними постройками и под слоями речного ила, из-за чего добраться до них традиционными методами было бы сложно и дорого.

Поэтому археологи проанализировали данные с радиолокационной станции спутника Sentinel-1 и изучили электрическое сопротивление почвы в районе Буто.

Сканирование верхних трех метров грунта в этом районе выявило слой битой керамики и обломков, относящихся к более поздним римскому и птолемеевскому периодам. Однако на глубине от трех до шести метров технология обнаружила крупное, четко очерченное сооружение, относящееся к саисскому периоду, который начался около 2600 лет назад. Последующие раскопки на небольшом участке площадью 100 кв. м выявили стены из сырцового кирпича и религиозные артефакты именно в тех местах, на которые указывали датчики говорится в публикации

Ранее российский археолог Александр Бутягин рассказал, что в оазисах Египта сокрыты огромные древние города, которые исследованы лишь частично. Он отметил, что египетские пески очень хорошо сохраняют археологические артефакты.