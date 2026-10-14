Следы, возможно, самого древнего кораблекрушения найдены у побережья Антальи Sabah: следы, возможно, самого древнего кораблекрушения найдены у Антальи

Москва14 окт Вести.Обломки судна, затонувшего около 4,7 тыс. лет назад, найдены у острова Кекова недалеко от побережья турецкой провинции Анталья. Как сообщает газета Sabah, если предположения археологов получат доказательства, то находка может стать подтверждением самого древнего в мире кораблекрушения.

Мы обнаружили следы самого древнего в мире затонувшего судна. Найденные амфоры, которым около 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о существовавшей тогда морской торговле. Вероятнее всего, они были изготовлены в гончарных мастерских Иорданской долины и использовались для перевозки оливкового масла или вина цитирует издание слова главы Министерства туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя

По его словам, аналогичные сосуды были ранее обнаружены в Египте, на Крите и развалинах Трои.

Из обломков корпуса 10-метрового деревянного судна к настоящему времени извлечены порядка 30 керамических амфор, отмечает газета. По ее данным, артефакты после анализа планируют экспонировать в музее подводной археологии в Анталье.

Ранее стало известно о другой древней находке. Так, в деревне Ляды Псковской области был обнаружен окаменелый пень, которому, согласно предварительным оценкам, около 250 миллионов лет.