Haberler: в Турции нашли фрагменты из дерева, которые могли быть Ноевым ковчегом

Рядом с Араратом могли найти деревянные остатки Ноева ковчега, пишут СМИ Haberler: в Турции нашли фрагменты из дерева, которые могли быть Ноевым ковчегом

Москва22 ноя Вести.Ученые обнаружили в Турции рядом с горой Арарат деревянные фрагменты возрастом 4300 лет, которые предположительно являются остатками библейского Ноева ковчега, заявил портал Haberler со ссылкой на профессора Университета Сиваса, руководителя исследования Дженкера Атилу.

Образцы нашли в формировании Дурупынар в деревне Юзенгили. Ученые исследуют версию, что этот объект, при взгляде сверху напоминающий корабль, может быть остатками Ноева ковчега.

Деревянные и обугленные фрагменты, обнаруженные в этом районе, по результатам радиоуглеродного анализа, проведенного в лаборатории в США, были датированы периодом 2200–2400 годов до н. э. приводят журналисты слова Атилы

Заместитель Атилы Эндрю Джонс отметил, что датировка образцов совпадает с некоторыми из дат, которые рассматриваются в качестве возможного времени Всемирного потопа, однако сами по себе фрагменты не доказывают, что Дурупынар и есть тот самый Ноев ковчег.

Профессор Атила, в свою очередь, напомнил, что в священных книгах потоп датируется 2300-ми годами до н. э., и заявил, что результаты радиоуглеродного анализа соответствуют этим датам дополнили журналисты

Ученые ожидают результатов анализов из лабораторий в Турции и Швейцарии, после чего проведут окончательную оценку результатов исследования, подытожили в Haberler.

В августе газета Milliyёt сообщала, что в районе Дурупынара было обнаружено множество аномалий и полостей с гладкими краями.