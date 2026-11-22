Москва22 нояВести.Ученые обнаружили в Турции рядом с горой Арарат деревянные фрагменты возрастом 4300 лет, которые предположительно являются остатками библейского Ноева ковчега, заявил портал Haberler со ссылкой на профессора Университета Сиваса, руководителя исследования Дженкера Атилу.
Образцы нашли в формировании Дурупынар в деревне Юзенгили. Ученые исследуют версию, что этот объект, при взгляде сверху напоминающий корабль, может быть остатками Ноева ковчега.
Деревянные и обугленные фрагменты, обнаруженные в этом районе, по результатам радиоуглеродного анализа, проведенного в лаборатории в США, были датированы периодом 2200–2400 годов до н. э.приводят журналисты слова Атилы
Заместитель Атилы Эндрю Джонс отметил, что датировка образцов совпадает с некоторыми из дат, которые рассматриваются в качестве возможного времени Всемирного потопа, однако сами по себе фрагменты не доказывают, что Дурупынар и есть тот самый Ноев ковчег.
Профессор Атила, в свою очередь, напомнил, что в священных книгах потоп датируется 2300-ми годами до н. э., и заявил, что результаты радиоуглеродного анализа соответствуют этим датамдополнили журналисты
Ученые ожидают результатов анализов из лабораторий в Турции и Швейцарии, после чего проведут окончательную оценку результатов исследования, подытожили в Haberler.
В августе газета Milliyёt сообщала, что в районе Дурупынара было обнаружено множество аномалий и полостей с гладкими краями.