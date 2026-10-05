Москва5 окт Вести.Очередные новости об обнаружении останков Ноева ковчега на горе Арарат в Турции являются попыткой привлечь туристов. Об этом ИС "Вести" заявил научный журналист, популяризатор науки, основатель и главный редактор научно-просветительского портала "Антропогенез.ру" Александр Соколов.

Тут зависит от того, что человек хочет найти. Потому что, когда мы говорим про поиск научной истины – это одно. А когда речь идет о привлечении туристов к некой достопримечательности – это другое. Вот сейчас там эти энтузиасты продолжают искать что-то. Но туристический центр там существует с 80-х годов прошлого века. И тот же самый проект вот этот "Сканы Ноева Ковчега", который этим занимается, он же продает туры за 3600 долларов к этому месту. Поэтому, если очень хочется, да, они найдут там ДНК, запросто найдут. Но почему бы там не быть ДНК? Там за тысячи лет мог сдохнуть какой-нибудь зверь, и его ДНК там сохранилась сказал он

Также журналист отметил, что никаких научных статей об обнаружении останков Ноева ковчега не было.

Были в основном заявления для прессы, как раз ученые занимались их опровержением … Существовал ли Ноев ковчег? Вот стоит спросить об этом археологов. И когда они говорят, что они делают некие находки, датируемые временем до потопа, то тут опять же археологи и геологи вправе спросить: "А это когда было?" Потому что кроме как из Священного Писания из других источников мы про потоп особо как-то не знаем … Есть некие легенды. А когда мы находим некое горное образование по форме напоминающее лодку, там стоит посмотреть на спутниковые снимки и увидеть, что там рядом есть похожие структуры. Просто эта похожа на лодку … Мы и на Луне можем лицо увидеть, если очень присмотреться рассказал Соколов

По словам журналиста, даже если по форме структура напоминает лодку, не значит, что это именно она.

И даже если это лодка, это еще не значит, что это та самая лодка вообще-то … Тут даже не очень понятно, как он [ковчег] мог сохраниться в таком виде. Потому что, как раз аналогов такого рода я что-то не знаю. Мне кажется, археологам тоже это неизвестно. То есть, если он остался на поверхности, в результате чего он вообще окаменел? Он, по идее, должен был сгнить и развалиться отметил эксперт

Ранее газета Milliyёt сообщила, что в районе поисков Ноева ковчега группа турецких ученых выявила множество аномалий и полости с гладкими краями.