Москва4 ноя Вести.В районе исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге нашли предположительно человеческие останки и фрагменты одежды. Об этом блогер и исследователь Валентин Дегтерев рассказал в беседе с aif.ru.

Мне сообщили, что в лесу недалеко от Кутурчина найдены человеческие кости и какие-то вещи, тряпки. Я не могу утверждать, что это правда на сто процентов, но склонен доверять этой информации заявил Дегтярев

По его словам, он и прежде получал аналогичную информацию, но она выглядела неправдоподобно и являлась злой шуткой. Однако новые сведения вполне могут повредиться, к ним необходимо отнестись со всей серьезностью.

Официального подтверждения озвученных данных пока нет. Следственные органы продолжают рассматривать несчастный случай как основную версию произошедшего, не исключая, что туристы могли не дозвониться в службу спасения из-за плохой связи.

Супруги Усольцевы вместе с 5-летней дочерью исчезли в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Достоверно известно, что они зашли в лесной массив, но все еще остается загадкой, куда направились дальше – к скале Буратинка, к которой изначально собирались, либо поменяли маршрут.