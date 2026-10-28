Данные о следах крови в месте пропажи семьи сын Усольцевой назвал хайпом Сын Усольцевой счел хайпом данные о следах крови в месте пропажи семьи

Москва28 окт Вести.Данные о найденной крови в расщелинах Кутурчинского Белогорья, где в сентябре 2025 года пропала семья Усальцевых, является попыткой поднять шум и хайп. Об этом заявил сын пропавшей Ирины Усольцевой Данил Баталов в интервью ТАСС.

Ну какая кровь через год. Он [эксперт из статей] на Кутурчине сам ни разу не был. Он специально хайпится. Вбрасывает самую резонансную инфу, специально чтобы вывести на эмоции и привлечь внимание к себе считает Баталов

Усольцевы с маленькой дочерью пропали во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае в сентябре 2025 года. Их поиски оказались безрезультатными. В октябре 2026 года в федеральных СМИ появилось мнение эксперта, что тела семьи якобы могут находиться в расщелине Кутурчинского Белогорья, где якобы остались следы крови.

Как считают эксперты, исчезновение Усольцевых непонятно с точки зрения логики, так как все трое членов семьи одновременно травмироваться или куда-то провалиться вряд ли могли. Более 90 тысяч снимков, сделанных дронами в районе пропажи семьи Усольцевых, проанализировала нейросеть.