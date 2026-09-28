Москва28 сенВести.Данил Баталов - сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и дочерью в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, не намерен подавать в суд о признании родственников умершими, сообщил он ТАСС.
Нет, не буду [подавать в суд]. <…> Как по мне, будет лицемерно подавать в суд на признание моих родителей умершими, если я искренне верю, что они живысказал Баталов
Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.