Москва27 сенВести.Сын пропавшей в красноярской тайге почти год назад вместе с мужем и дочерью Ирины Усольцевой Данил Баталов сообщил РИА Новости, что не ведет самостоятельных поисков семьи.
Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.
Единственный вариант - это просто ждать и не вешать носсказал Баталов
Мужчина уверен, что его родственников нет на Кутурчине.