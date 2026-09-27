Сын пропавшей под Красноярском Усольцевой уверен, что семьи на Кутурчине нет Сын пропавшей Усольцевой не ведет самостоятельных поисков семьи

Москва27 сен Вести.Сын пропавшей в красноярской тайге почти год назад вместе с мужем и дочерью Ирины Усольцевой Данил Баталов сообщил РИА Новости, что не ведет самостоятельных поисков семьи.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.

Единственный вариант - это просто ждать и не вешать нос сказал Баталов

Мужчина уверен, что его родственников нет на Кутурчине.