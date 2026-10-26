Нейросеть проанализировала более 90 тысяч снимков с воздуха в поисках Усольцевых

Свыше 90 тысяч снимков с воздуха в поисках Усольцевых проанализировал ИИ Нейросеть проанализировала более 90 тысяч снимков с воздуха в поисках Усольцевых

Москва26 окт Вести.Анализ более 90 тысяч снимков, сделанных дронами в районе пропажи семьи Усольцевых, проанализировала нейросеть, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".

За все время работы аппараты БПЛА провели в воздухе более 100 часов и сделали свыше 90 тысяч снимков местности. Полученные данные проанализировала нейросеть, а затем группа просмотра и анализа рассказали там

В отряде также пояснили, что беспилотники отлично показали себя в поисках. При выездах на поиски семьи комплекс задействовали шесть раз.

В "ЛизаАлерт" уточнили, что беспилотный комплекс отлично себя показал и был задействован при выездах на поиски семьи уже шесть раз.