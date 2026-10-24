Москва24 октВести.Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае будут продолжаться до тех пор, пока пропавших не найдут. Об этом сообщили РИА Новости волонтеры регионального отделения отряда "ЛизаАлерт".
Поисковые работы прекратятся только после обнаружения семьи либо при объективных обстоятельствах, которые сделают дальнейшие действия добровольцев невозможнымиговорится в сообщении
Как отмечается, сроки и масштабы будущих операций пока не установлены. Формат поиска будет определяться с учетом поступающей информации и текущих условий.
По словам волонтеров, поиски серьезно осложняются из-за горно-таежного ландшафта, сложного рельефа, непредсказуемых погодных условий, а также значительного временного промежутка с момента исчезновения семьи.
Ранее сообщалось, что поиски Усольцевых были приостановлены из-за наплыва туристических групп.