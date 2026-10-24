"ЛизаАлерт": поиски Усольцевых будут продолжаться, пока их не найдут

"ЛизаАлерт": поиски семьи Усольцевых будут продолжаться "ЛизаАлерт": поиски Усольцевых будут продолжаться, пока их не найдут

Москва24 окт Вести.Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае будут продолжаться до тех пор, пока пропавших не найдут. Об этом сообщили РИА Новости волонтеры регионального отделения отряда "ЛизаАлерт".

Поисковые работы прекратятся только после обнаружения семьи либо при объективных обстоятельствах, которые сделают дальнейшие действия добровольцев невозможными говорится в сообщении

Как отмечается, сроки и масштабы будущих операций пока не установлены. Формат поиска будет определяться с учетом поступающей информации и текущих условий.

По словам волонтеров, поиски серьезно осложняются из-за горно-таежного ландшафта, сложного рельефа, непредсказуемых погодных условий, а также значительного временного промежутка с момента исчезновения семьи.

Ранее сообщалось, что поиски Усольцевых были приостановлены из-за наплыва туристических групп.